Son Dakika Haberleri: Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

1 saat önce

Yalova merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.

Yalova merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları iddia edilen 14 zanlının yakalanması amacıyla 9 ilde operasyon düzenlendi.
Yalova'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf 2 subay ve 11 astsubay ile bir emekli astsubay gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:55 Kaynak: AA
Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı 25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:13:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]