Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
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Yalova merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.
Yalova
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:55 Kaynak: AA
merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları iddia edilen 14 zanlının yakalanması amacıyla 9 ilde operasyon düzenlendi.
Yalova'nın yanı sıra İstanbul
, İzmir
, Antalya
, Zonguldak
, Ordu
, Tekirdağ
, Hatay
ve Muğla
'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf 2 subay ve 11 astsubay ile bir emekli astsubay gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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