Son Dakika Haberleri: Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

1 saat önce

YALOVA merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yarbay ve yüzbaşının da olduğu 13'ü muvazzaf 14 kişi gözaltına alındı.

Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]
YALOVA merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yarbay ve yüzbaşının da olduğu 13'ü muvazzaf 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, TSK içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasında görev alan terör örgütü üyesi 14 kişinin yakalanması için Yalova başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içersinde mahrem hizmetler yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 yarbay ve 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının başlatıldığı bildirildi.
 


- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi 10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:38:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]