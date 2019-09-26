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Yalova merkezli FETÖ operasyonu

1 saat önce

Yalova merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adliyeye gönderildi.

Yalova merkezli FETÖ operasyonu, System.String[]

Yalova merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün yakalanan zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu kişiler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 16 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova, Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:50 Kaynak: AA
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