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Yalova merkezli FETÖ operasyonu

1 saat önce

Yalova merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova merkezli FETÖ operasyonu, System.String[]

Yalova merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 16 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova, Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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