Yalova merkezli fetö operasyonunda 7 şüpheli adliyede
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YALOVA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
YALOVA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si, adliyeye sevk edildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yalova merkezli Bursa
, Erzurum
, İstanbul
, Sakarya
, Samsun
ve Kocaeli
illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.
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