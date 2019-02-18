Yalova Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Yalova merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonlarında 11 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Yalova merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonlarında 11 muvazzaf asker gözaltına alındı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü, 10 ili kapsayan eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içerisinde kontörlü ve ankesörlü hatlardan mahrem imamları tarafından ardışık arandıkları tespit edilen muvazzaf 1 subay, 5 astsubay, 3 emekli asker, 1 askeri öğrenci ve 1 sivil olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. - YALOVA

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