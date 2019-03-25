Son Dakika Haberleri: Yalova Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Yalova Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Yalova merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli yakalandı.

Yalova Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Yalova merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK içindeki mahrem yapılanmanın deşifresine yönelik sabit ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Yalova merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 muvazzaf subay, 5 astsubay, 2 emekli asker, KHK kapsamında ihraç olan 10 askeri öğrenci, 2 avukat, 1 sağlık çalışanı ve aranan Hakkari'nin izdivaç sorumlusu olduğu belirlenen 1 kadın olmak üzere 22 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:44 Kaynak: AA

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