Yalova Merkezli Hırsızlık Operasyonu

Telekom firması çalışanı kıyafeti giyerek Yalova
, Kocaeli
ve İstanbul
'da şirkete ait kabinlerden kesintisiz güç kaynağı (UPS) bataryalarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Çiftlikköy
ilçesinde farklı noktalarda bulunan 5 kabinden 40 UPS bataryası çalındığını tespit eden Türk Telekom
yetkilileri durumu polise bildirdi.
Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin olay yerlerindeki 30 günlük güvenlik kamerası ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını incelemesinin ardından Kocaeli ile İstanbul'daki 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda G.H, U.H, K.K. ve M.P. yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda telekom firması çalışanlarının kullandığı yelekler ile kabinlerin özel anahtarları, matkap, anahtar, tornavida ve UPS bataryalarına ait kablolar ele geçirildi.
Yalova'da ve Kocaeli'nin Gölcük
ilçesinde hurda alım satımı yapan 3 iş yerindeki aramalarda ise şüpheliler tarafından satıldığı değerlendirilen 15 UPS bataryası bulundu. Polis
, bu kişilerin daha önce de Yalova merkezde 9 kabinden 56 batarya, Kocaeli'nin Darıca
ilçesindeki 10 kabinden 76 batarya çaldıklarını tespit etti. Zanlıların ayrıca Kocaeli'nin Karamürsel
ve Gebze
, İstanbul'un Sarıyer
ve Ümraniye
ilçelerinde bazı kabinlere de girerek çok sayıda UPS bataryası hırsızlığı yaptığı belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesine sevk edildi.