Son Dakika Haberleri: Yalova Merkezli Hırsızlık Operasyonu

Yalova Merkezli Hırsızlık Operasyonu

41 dakika önce

Telekom firması çalışanı kıyafeti giyerek Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da şirkete ait kabinlerden kesintisiz güç kaynağı (UPS) bataryalarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Telekom firması çalışanı kıyafeti giyerek Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da şirkete ait kabinlerden kesintisiz güç kaynağı (UPS) bataryalarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde farklı noktalarda bulunan 5 kabinden 40 UPS bataryası çalındığını tespit eden Türk Telekom yetkilileri durumu polise bildirdi.

Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerlerindeki 30 günlük güvenlik kamerası ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını incelemesinin ardından Kocaeli ile İstanbul'daki 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda G.H, U.H, K.K. ve M.P. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda telekom firması çalışanlarının kullandığı yelekler ile kabinlerin özel anahtarları, matkap, anahtar, tornavida ve UPS bataryalarına ait kablolar ele geçirildi.

Yalova'da ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hurda alım satımı yapan 3 iş yerindeki aramalarda ise şüpheliler tarafından satıldığı değerlendirilen 15 UPS bataryası bulundu.

Polis, bu kişilerin daha önce de Yalova merkezde 9 kabinden 56 batarya, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki 10 kabinden 76 batarya çaldıklarını tespit etti. Zanlıların ayrıca Kocaeli'nin Karamürsel ve Gebze, İstanbul'un Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde bazı kabinlere de girerek çok sayıda UPS bataryası hırsızlığı yaptığı belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:41 Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Güncel
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