Yalova merkezli 3 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

Yalova merkezli İstanbul ve Sakarya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 4 Afgan şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan 32 düzensiz göçmenden 18'i sınır dışı edilirken 14 kişinin ise işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Bankacılık Kanununa Muhalefet" suçlarını işlediği belirtilen suç şebekesine yönelik Yalova, İstanbul ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 adreste gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Afganistan'dan düzensiz göçmenleri Türkiye'ye getiriyorlardı

Operasyonla yakalanan şahısların Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kaçak yollardan Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Şüphelilerin getirdikleri göçmenleri kiraladıkları evlerde barındırdıkları, çeşitli gündelik işlerde çalıştırarak komisyon karşılığında gelir elde ettikleri öğrenildi. Şahısların ayrıca 'Hawala' olarak tabir edilen yasadışı bankacılık faaliyeti yürüterek suç gelirlerini akladıkları bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Afganistan uyruklu İ.A., F.A. ve F.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken N.M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan 32 düzensiz Afgan göçmenden 18'i sınır dışı edilirken 14'ünün ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - YALOVA