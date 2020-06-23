Yalova merkezli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Yalova merkezli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticaretini örgütlü olarak yapanlara yönelik operasyon yapıldı. A.D., I.B., P.K. ve A.K'yi teknik takibe alan ekipler, bugün sabah saatlerinde Yalova merkezli Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Açıklamada, ayrıca ekiplerin 2020 yılı içerisinde düzenledikleri 14 planlı operasyonda, 432 kök kenevir, 245 gram toz esrar, 538 gram kubar esrar, 133 gram skunk, 73 gram metamfetamin, 24 adet esctasy ve 41 gram bonzai ele geçirildiği ifade edildi. - YALOVA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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