Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı açıldı

15.06.2022 14:41
Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı açıldı

Yalova Valiliğinin koordinatörlüğünde düzenlenen "Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı", ildeki ortaokul, lise öğrencileri ile veli ve sanayi kuruluşlarını bir araya getiriyor.

Yalova Valiliğinin koordinatörlüğünde düzenlenen "Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı", ildeki ortaokul, lise öğrencileri ile veli ve sanayi kuruluşlarını bir araya getiriyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Vali Muammer Erol ve protokolün resim sergisi açılışını yapmasıyla başladı.

Etkinlik alanında yer alan aralarında istihdam garantili eğitim veren meslek liselerinin bulunduğu stantları gezen protokol üyeleri, öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kağıt üretimi üzerine çalışılan standı ziyaret eden Vali Erol, öğrencilerin yardımıyla kağıt yapım aşamalarını uyguladı.

İstihdam garantili eğitim veren okullardan Şehit Sercan Yazar ile Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin stantlarına geçen protokol üyeleri, öğrencilerin projelerini inceledi.

Son olarak Altınova Tersane Girişimcileri AŞ standına geçen protokol, Sefine ve Tersan Tersanesi kurumsal iletişim uzmanlarıyla görüştü.

Fuara gelecek öğrenci, veli ve bu alanda istihdam edilmek istenen vatandaşlara bilgilendirmede bulunulacak uzmanların, iş arayanlar için de bir fırsat oluşturması hedefleniyor.

Fuar ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın ardından fuarı açtıklarını belirtti.

Yeniyol, 15-16 Haziran tarihlerinde açık olacak fuarda, tüm meslek liseleri, KOSGEB, İş-Kur, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve sanayi kuruluşlarının stantlarının bulunduğunu söyledi.

Fuarda, sektörle öğrenciler, eğitim camiası ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğunu dile getiren Yeniyol, şunları aktardı:

"Bu bizim için mutluluk verici bir şey. Eğiteceğimiz çocuklarımızı bu sektörde istihdam edeceğiz. Devletimizin istihdama yönelik yaptığı iyileştirmeler, bizim eğitim sürecimizi daha rahat ve kolay şekilde ortaya koydu. Şu anda rahatlıkla çocuklarımıza 9. sınıfa girdikten sonra teorik eğitiminin yanında direkt sektörün içerisinde iş başı yapmaları noktasında büyük destek verildi. Yalova olarak verilen bu destekleri fırsata çevirdik."

İsteyen vatandaşa da yeni iş bulma fırsatı tanınıyor

Kentte, yaygın eğitimdeki 12 bin 974 öğrencinin 5 bin 100'ünün mesleki ve teknik eğitim bünyesinde olduğunu hatırlatan Yeniyol, şöyle konuştu:

"Bu bizim için sevindirici bir durum. İnşallah bunu daha da artıracağız. Türkiye ve dünyanın gerçeği bu. Nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve hızlı bir şekilde istihdama kavuşturmak en büyük dileğimizdir. Bu iki günlük fuar içerisinde ortaokul 8. sınıf ve lise öğrencilerimiz buraya gelecek, burada açılan tüm meslek liseleri stantlarını gezecekler. Bu stantlardaki rehber öğretmenlerimiz öğrencilere okulların bünyesindeki bölümleri, yapılan yenilikleri anlatacak. Velilerimize de liseye geçişte yapılacak eğitim sürecini anlatacaklar. Bunun yanında KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odası, Yalova Makine İhtisas OSB ve İş-Kur da burada olacak. Velilerimiz onlarla da görüşecek. Öğrencilerimizi bırakın yaşı 40'a varmış veya aşmış yaygın eğitime tabi olan Yalova'daki halkımız bile irtibata geçtiklerinde yeni iş bulma, kariyer edinme fırsatı bulacaklar."

YORUMLAR
500
Yalova İl Özel İdaresi'ne 15 milyon liralık ek ödenek Yalova İl Özel İdaresi'ne 15 milyon liralık ek ödenek
Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:40 Gülben Ergen'i tehdit ettikleri gerekçesiyle Nihat Doğan'a 5 ay 25 gün hapis, Yeşim Salkım'a da 2 bin 240 lira para cezası verildi
14:32 Ünlü doktordan heyecan yaratan açıklama: 2077 yılında ölülerle konuşabileceğiz
14:31 Uzman isimden kamusal alanlarda artan cinsel ilişki vakalarıyla ilgili bomba yorum! "Daha da artacak, özellikle önümüzdeki bir yılda"
14:29 Başarılı oyuncu Cansu Dere, Tarkan'ın şarkılarında kendinden geçti
14:28 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacağı maç, savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak
14:24 Miçotakis'ten Türkiye-Yunanistan gerilimi hakkında açıklama: Türkiye'nin şikayetleri mantıksız, sözlü gerginlik umarım sahaya yansımaz
14:21 Ankara'da kan donduran olay! 2 çocuk babası adam eşini çocuklarının gözünün önünde öldürüp intihar etti
14:07 Başarılı savunmacı resmen Beşiktaş'ta! Görüşmeler KAP bildirildi
13:56 Erdoğan, THY tartışmalarına açıklık getirdi: Yeni ismi Türk Hava Yolları olacak
13:44 Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 14:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement