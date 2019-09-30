Son Dakika Haberleri: Yalova MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışlarından 4 Altın Madalya
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Yalova MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışlarından 4 Altın Madalya

2 saat önce

Kayserili Bisikletçiler UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Faaliyet Programında yer alan 5. Uluslararası Yalova MYB Cup yarışlarından 4 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile döndüler.

Yalova MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışlarından 4 Altın Madalya, System.String[]

Kayserili Bisikletçiler UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Faaliyet Programında yer alan 5. Uluslararası Yalova MYB Cup yarışlarından 4 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile döndüler.


5. Uluslararası Yalova MYB Cup yarışları 29 Eylül 2019 tarihinde Yalova Altınova Kent Ormanında 10 Ülkeden 206 sporcunun katılımı ile tamamlandı.


Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan U17 Erkekler kategorisinde Furkan Akçam, U17 Bayanlar kategorisinde Funda Taşkın, Genç Bayanlar kategorisinde İrem Nur Korkmaz ve U15 erkekler kategorisinde Mehmet Can Çukur Birinci olurken U17 Erkekler kategorisinde Davut Duman ikinci, Genç Bayanlarda ise Melike Havva Yiğit üçüncü oldu.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici; müsabakalardan derecelerle dönen Bisiklet sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamı diledi. - KAYSERİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Yalova, Gümüş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:59 Kaynak: İHA
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