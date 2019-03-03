Yalova 'Müslüm Baba'yı Ölüm Yıldönümünde Ustası Anlattı

Arabesk müziğin unutulmazları arasında yer alan ve sevenleri tarafından 'Müslüm Baba' olarak anılan sanatçı Müslüm Gürses'i ölümünün 6. yılında ustası olan İstanbul Radyosu sanatçılarından bestekar Mustafa Canan anlattı.

Arabesk müziğin unutulmazları arasında yer alan ve sevenleri tarafından 'Müslüm Baba' olarak anılan sanatçı Müslüm Gürses'i ölümünün 6. yılında ustası olan İstanbul Radyosu sanatçılarından bestekar Mustafa Canan anlattı. Plak şirketlerinin ilk olarak Müslüm Gürses'in sesini beğenmediğini ve bu nedenle plak çıkarmadıklarını söyleyen Canan, çıkan ilk plaktan sonra tüm plak şirketlerinin Gürses'in peşine düştüğünü dile getirdi.



Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde yaşayan ve bir dönem Türk Halk Müziği'nde adından sıkça söz edilen, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) kayıtlı 100'ün üzerinde eserinin bir bölümü bazı ünlü ses sanatçıları tarafından seslendirilen eski TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından bestekar Mustafa Canan (79), Adana'da Müslüm Gürses ile yollarının nasıl kesiştiğini anlattı. Müslüm Gürses'i ölümünün yıldönümünde anlatan Mustafa Canan, 'Müslüm'ün gerçekten kadife, yumuşak bir sesi vardı. Tatmin edici para vermemişlerdi o yıllarda Müslüm'e. Tanınınca, parlayınca, organizatörler peşine düştüö dedi.



BERBER BABASININ YANINDA ÇIRAKMIŞ



Aslen Diyarbakır doğumlu olduğunu söyleyen ve 1953'te Adana'ya taşındığını söyleyen Mustafa Canan, Müslüm Gürses ile ilk tanıştığı dönemi anlattı. Canan, '1962'nin sonunda Adana'da Halk Ozanları Cemiyeti'ni açtım. Orada 50'ye yakın öğrenci yetiştirdim. Bir gün müteahhit bir arkadaşım vardı Mennan Nair adında. O bir gün geldi ve bana 'Ben hafriyat işi yaparken bir berberde tıraş oldum, orada bir çocuk tanıdım' dedi. 'Berberin oğluymuş, kendisini dinledim, sesi de güzel' dedi. Getir bir dinleyelim dedim. Aldı getirdi bana. Ben dinledim, gerçekten sesi güzel. Koroya aldım. Nota dersleri, usul üslup, şan dersleri verdik. Onun soyadı Müslüm Akbaş'mış. Babası berbermiş. Babasının yanında çıraklık yapıyormuşö diye konuştu.



BABASININ ANNESİNİ ÖLDÜRMESİ HADİSESİ



Gürses'in babasının annesini öldürmesi hadisesini de anlatan Canan, 'Arkadaşım bana Müslüm'ün annesi ölmüş demişti. Ben kendisinden öğrendiğime göre Müslüm'ün anne ve babası şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıymış. Müslüm'ün bir erkek bir de kız kardeşi var. Ahmet ismindeki erkek kardeşiyle, kızı annesi almış. Müslüm babasının yanında kalıp çıraklık yapıyor. Babası devamlı alkol alıyormuş. Bir gün devamlı annesinden 'Ahmet'i gönder, Ahmet'i ver, ona ben bakacağım' diyormuş. Bir gün alkolün etkisiyle gitmiş kadının kapısına. Verirsin vermezsin derken, alkolün tesiriyle bıçağı çekiyor kadını öldürüyor. Ahmet ise yaralanmış araya girmiş. Anlattığına göre Müslüm'ün böyle olmuşö dedi.



PLAKINI ÇIKARTMAYAN ŞİRKETLER SONRA PEŞİNE DÜŞMÜŞ



1966'da İstanbul'a taşındığını söyleyen Canan, İstanbul'a plak çıkartmak için gelen Gürses ve arkadaşını evinde ağırladığını söyledi. Canan, 'Bir gün bir baktım benim eve, kapıyı çaldılar. Bebili Mehmet diye bağlama yapıp çalan kişiyle Müslüm gelmişler. Hayrola dedim bende. Plak yapmak istediklerini söylediler. Bende o dönemler müzik direktörlüğü yapıyordum. Zaten Müslüm'ün sesini biliyorum. Ben de olur dedim. İki gün bende misafir kaldılar. Sonra dedim ki 'Mehmet, ben sizi TRT'de bir ağabeyimiz var, onun plak şirketi var oraya göndereyim sizi' dedim. Ben bir de not bıraktım. Meğer oraya gitmemişler. Tesadüfen başka bir yere girmişler. Durumu anlatmışlar. Dinlemişler, plak bantları yapmışlar. Sonra bunlar başka şirketlere de gidince Müslüm'ün sesini beğenmemişler. Benden önce de gitmişler. Hiçbir firma beğenmemiş. Durum böyle olunca plak yapmışlar ama bantları duruyor tabi. Gittikleri adam da başka bir firmaya bantları satmış. Orası da plakları çıkarınca, plak sattı. Bayağı tuttu. Tutunca bu defa diğer plakçılar 'Aman gel bize de oku' dediler. Bu defa tersi oldu, peşine düştülerö diye konuştu.



İLK YILLARDA TATMİN EDİCİ PARA KAZANMAMIŞ



İlk yıllarda maddi anlamda kazanç elde edemediğini söyleyen Canan, ardından Gürses'in parladığnı dile getirdi. Ara ara Adana'ya ders vermeye gittiğini ve Adana'da tekrar Gürses ile karşılaştıklarını söyleyen Canan, 'Müslüm plak şirketlerinden pek para almıyordu. Zaten yoksuldular, fakirdiler. Berberlik yapıyordu babası. Ayıplamak için söylemiyorum. Sonra bir gün Adana'da baktım. Yağmurlu havaydı. Yahu sen burada ne yapıyorsun dedim. Hoca, İstanbul'dan geldim dedi. Tatmin edici para vermemişlerdi o yıllarda Müslüm'e. Tanınınca, parlayınca, organizatörler peşine düştü. Sonra bir gün ölüm haberini aldık. Bugün de ölüm yıldönümü. Rahmet olsun. Üzüldüm. Müslüm'ün gerçekten çok, hele hele bana geldiği yıllarda kadife, yumuşak bir sesi vardı. Hatta ilk konseri belediye şehir tiyatrosunda verdik. Müslüm o dönem çok alkışlandı. Gerek çocuk yaşta olduğu için gerekse sesinden dolayı çok alkışlandı. Sonra baktık uzun hava, türkü falan güzel okuyor. İki sene kadar çalıştık. Sonra cemiyeti kapattıkö dedi.



Televizyonlarda izlerken kendisiyle gurur duyduğunu da söyleyen Canan, 'Birçok öğrencim var. Onları görünce gurur duyuyorum ve seviniyorum. Müslüm'ün sesi gerçekten dokunaklı, dolgun ve sağlam bir ses. Kulak sağlam. Verdiğimiz türküleri birçok arkadaş zor öğrenirken o hemen kapıyordu. Kulağı sağlamö şeklinde konuştu



TAKLİTLERİ TATMİN ETMİYOR



Müslüm Gürses'ün şarkılarının yeni sanatçılar tarafından yorumlanmasını doğru bulmadığını söyleyen Canan, 'Halk devamlı dinlediği bir kişiden bir parçayı, o kulakta kafada beyinde ruhta yer ediyor. Zihinde yer ediyor. Tatmin edici bir ses de olursa tamamen yerleşiyor. Onun taklidini dinlersen tatmin etmezö dedi.



MÜSLÜM FİLMİNE ELEŞTİRİ



Müslüm filmini de değerlendiren Mustafa Canan, bir de kitap kaleme aldığını söyledi. Canan, 'Filmin rekor kırması Müslüm'ün ismindendir. Yoksa filmin hikayesi senaryosu değil çünkü hep yapmacık, ilgisi olmayan insanlar var. Ben bir yerde okudum. Efendim Müslüm'ü ben yetiştirdim de buraya gitti de şuraya gitti diyorlar. Uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar bunlar. Yok ben Müslüm'e plak yaptım, yok şunu yaptım. Adana'da Ali Limoncu diye bir ağabeyimiz vardı. Bağlama çalardı, bağlama satardı. Bu adamlar bana 12 yıl bağlama çaldı, benim okuduklarımla yetiştiler. Şimdi orada birkaç kişi 'Mustafa Canan'ı biz yetiştirdik' diyor. Hepsi yalan. Şimdi bir kitap yazıyorum. Adana'dan muhabir geldi. Ben Adana'da ne yapmışsam hepsini yazacağım dedim. Ben 1953'ten bugüne yazıyorum. Şimdi Adana'da gazetede çıkacak. Sonra kitaplaştırılacak. Bu kitapta Müslüm ile olan anılarıma da yer vereceğim. Allah rahmet etsin. Canı rahmet istemişö diye konuştu.



Görüntü Bilgisi



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-Mustafa Canan detay görüntüler



-Mustafa Canan ile röportaj



-Müslüm Gürses'in göründüğü gençlik fotoğrafı



Süre7.59 dk Boyut893 mb



HaberKamera İsmail ÖZTÜRK YALOVA, DHA



(Tür: Yurt)

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