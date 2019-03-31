Yalova'nın Altınova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yalova
'nın Altınova
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Metin Oral
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Metin Oral 2 bin 38, CHP
adayı Yasemin Fazlaca
bin 559, MHP
adayı Eyüp Ata
198 oy aldı.
-Oral'ın özgeçmişi-
Metin Oral, 1968 yılında İzmit
'te doğdu. İlköğrenimini Safranbolu
, orta öğrenimini İzmit'te tamamlayan Oral, Ilgaz
Lisesini birincilikle bitirdi. Oral, Cerrahpaşa
Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu.
Öğrencilik yıllarında lisanslı olarak sporla uğraşan Oral, doktor olarak mecburi hizmet görevini Siirt Eruh
'ta tamamladı. Oral, ardından Kocaeli
'nin Kandıra
ve Karamürsel
ilçelerinde görev yaptı.
Oral, 1995 yılında Kaytazdere
Sağlık Ocağında görevliyken, Kaytazdere'nin belde olarak Altınova'ya bağlanması ile Altınova ilçesi dahilinde görevini sürdürdü. Oral, 1997 yılında askerlik görevini Bingöl
Kiğı'da tamamladı.
Oral, 2000 yılında Altınova İlçe Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirildi. Bu görevi sırasında yaklaşık bir yıl İlçe Kaymakam Vekili olarak hizmet veren Oral, 30 Aralık
2003 yılında Sağlık Grup Başkanlığından istifa ederek, 28 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altınova Belediye Başkan Adayı olarak seçimi kazanarak 01 Nisan 2004'te belediye başkanlığı görevine başladı.