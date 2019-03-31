Son Dakika Haberleri: Yalova'nın Altınova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yalova'nın Altınova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Metin Oral kazandı.

Yalova'nın Altınova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Metin Oral kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Metin Oral 2 bin 38, CHP adayı Yasemin Fazlaca bin 559, MHP adayı Eyüp Ata 198 oy aldı.

-Oral'ın özgeçmişi-

Metin Oral, 1968 yılında İzmit'te doğdu. İlköğrenimini Safranbolu, orta öğrenimini İzmit'te tamamlayan Oral, Ilgaz Lisesini birincilikle bitirdi. Oral, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında lisanslı olarak sporla uğraşan Oral, doktor olarak mecburi hizmet görevini Siirt Eruh'ta tamamladı. Oral, ardından Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde görev yaptı.

Oral, 1995 yılında Kaytazdere Sağlık Ocağında görevliyken, Kaytazdere'nin belde olarak Altınova'ya bağlanması ile Altınova ilçesi dahilinde görevini sürdürdü. Oral, 1997 yılında askerlik görevini Bingöl Kiğı'da tamamladı.

Oral, 2000 yılında Altınova İlçe Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirildi. Bu görevi sırasında yaklaşık bir yıl İlçe Kaymakam Vekili olarak hizmet veren Oral, 30 Aralık 2003 yılında Sağlık Grup Başkanlığından istifa ederek, 28 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altınova Belediye Başkan Adayı olarak seçimi kazanarak 01 Nisan 2004'te belediye başkanlığı görevine başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA

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