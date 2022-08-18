Altınova Belediyesi sahipsiz hayvanların beslenmesi için tesis inşa ediyor - Son Dakika
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Altınova Belediyesi sahipsiz hayvanların beslenmesi için tesis inşa ediyor

18.08.2022 13:42
Altınova Belediyesi sahipsiz hayvanların beslenmesi için tesis inşa ediyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye tarafından sahipsiz hayvanların beslenmesi için kurulan tesisin bu yıl açılması hedefleniyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye tarafından sahipsiz hayvanların beslenmesi için kurulan tesisin bu yıl açılması hedefleniyor.

Altınova Belediyesi, 30 bin kişinin çalıştığı Tersane Sanayi Bölgesi'nden toplayacağı günlük yemek atıklarının büyük çoğunluğundan mama üretimi, bir kısmını ise yemek olarak dağıtacağı Sokak Hayvanları Aşevi'ni açmaya hazırlanıyor.

Sıfırdan Başlıyoruz Merkezi'nde ayrıca evler ve pazar yerinden toplanan yeşil atıkları organik gübreye dönüştürerek vatandaşlara ücretsiz dağıtacak kompost tesisi ile evsel atıkların ayrıştırarak değerlendirme tesisi yer alacak.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha yaşanılabilir doğa ve çevre dostu bir ilçe bırakmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Daha sağlıklı yarınlar için tüm vatandaşlar, işletmeler ve sanayi bölgeleriyle hareket ederek birlikte başaracaklarını vurgulayan Oral, sıfır atıkla daha sağlıklı yarınları birlikte inşa edeceklerini kaydetti.

Altınova ilçesinde Sıfır Atık Projesi çerçevesinde kurulacak tesiste atık yemekler, sokak hayvanları için mama, vatandaşlar için ise organik gübre olacak. Organik gübre olan kompost; yemek atıkları, çay posaları ve çim atıklarından üretilecek. 180 metrekare kapalı alana sahip; ofis, kompost ünitesi, mama üretim merkezi ve paketleme bölümlerinden oluşan tesisin bu yıl açılması planlanıyor.

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Kaynak: AA

Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

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