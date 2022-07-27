Yalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldı

Yalova 'nın Altınova ilçesinde kamyonetiyle bir köpeği ezerek yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Kaytazdere, Yalova, Güncel, Son Dakika

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