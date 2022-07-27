Yalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Yalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldı

27.07.2022 15:30
Yalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde kamyonetiyle bir köpeği ezerek yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde kamyonetiyle bir köpeği ezerek yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Kaytazdere beldesindeki bir akaryakıt istasyonuna aracıyla giren A.H. (22) yerde yatan köpeği ezdi.

Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 2 bin 40 lira ceza uygulandı.

Bacaklarında kırıklar oluşan köpek tedavi altına alındı.

Bu arada, köpeğin ezilme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

YORUMLAR
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Yabancı uyruklu şahıs, kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerdeki köpeği ezdi Yabancı uyruklu şahıs, kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerdeki köpeği ezdi KÖPEĞİ EZMEK İÇİN YOLUNU DEĞİŞTİRDİ, 2 BİN TL CEZAYA ÇARPTIRILDI KÖPEĞİ EZMEK İÇİN YOLUNU DEĞİŞTİRDİ, 2 BİN TL CEZAYA ÇARPTIRILDI
Kaynak: AA

Kaytazdere, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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