Aracın motor kısmına giren kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Aracın motor kısmına giren kedi kurtarıldı

25.08.2022 09:46

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde aracın motor kısmına giren yavru kediyi, itfaiye ekipleri davlumbazı sökerek çıkardı.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde aracın motor kısmına giren yavru kediyi, itfaiye ekipleri davlumbazı sökerek çıkardı.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sırasında korunmak için aracın teker kısmındaki davlumbaza giren yavru kedinin sesini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kediye ulaşmak için davlumbazı söktü. Bu sırada korkan kedi, motor kısmına kaçtı. Ekipler, uzun çalışmaların ardından kediyi çıkardı. Yavru kedi veterinere götürülerek gözlem altına alındı.


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Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için ekipler seferber oldu Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için ekipler seferber oldu Rögarda mahsur kalan yavru kediler için seferberlik Rögarda mahsur kalan yavru kediler için seferberlik
Kaynak: DHA

Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracın motor kısmına giren kedi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracın motor kısmına giren kedi kurtarıldı - Son Dakika
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