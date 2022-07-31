Yalova'da mahalle muhtarı bitkin bulduğu kirpiye eliyle su içirdi - Son Dakika
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Yalova'da mahalle muhtarı bitkin bulduğu kirpiye eliyle su içirdi

31.07.2022 00:34
Yalova'da mahalle muhtarı bitkin bulduğu kirpiye eliyle su içirdi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, atıl havuzda bitkin ve susuz kalmış halde bulunan kirpiye mahalle muhtarı eliyle su içirdi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, atıl havuzda bitkin ve susuz kalmış halde bulunan kirpiye mahalle muhtarı eliyle su içirdi.

İlçeye bağlı 500 Evler Mahalle Muhtarı Ergün Tanrıkulu, atıl durumdaki havuzda bitkin ve susuz kalmış kirpiyi fark etti. Havuzdan kirpiyi çıkaran Tanrıkurulu, susuz kalan hayvana eliyle su verdi.

Serinlemesi için kirpinin üstüne de su döken muhtar, ardından kirpiyi serbest bıraktı.

Tanrıkulu'nun su verdiği anlar ise cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

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Kaynak: AA

Çiftlikköy, Yalova, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da mahalle muhtarı bitkin bulduğu kirpiye eliyle su içirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova'da mahalle muhtarı bitkin bulduğu kirpiye eliyle su içirdi - Son Dakika
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