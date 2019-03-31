Yalova'nın Çiftlikköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yalova
'nın Çiftlikköy
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ali Murat Silpagar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Murat
Silpagar 6 bin 927, CHP
adayı Nedim Güler
4 bin 834, İYİ Parti
adayı Metin Dağ
3 bin 398 oy aldı.
Silpagar'ın öz geçmişi -
1966 yılında Konya
'nın Ereğli
ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiftlikköy Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda, liseyi Yalova Lisesinde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ
) Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü'ndeki eğitimini 1999 yılında tamamladı. Yükseköğrenime Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Ekonometri Anabilim Dalı İstatistik Bilim Dalı ile devam ederek 2006 yılında yüksek lisans yaptı.
1994-1999 yıllarında özel sektör şirketinin Rusya
temsilciliğini yürüttü. 2000-2002 yıllarında özel şirkette elektrik mühendisi olarak görev yaptı.
Bu tarihten sonra akademik alana yönelen Silpagar, Yıldız Teknik Üniversitesi
MYO Elektronik Teknolojisi Programı'nda 2002-2012 yıllarında öğretim görevlisi ve program yürütücüsü olarak görev yaptı.
2014 yılında Çiftlikköy ilçesinde AK Parti'den aday olarak belediye başkanlığına seçilen Silpagar, İngilizce ve Rusça bilmektedir.