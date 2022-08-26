Yalova'da bisiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da bisiklet hırsızları yakalandı

26.08.2022 15:26
Yalova'da bisiklet hırsızları yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alınırken, 9 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alınırken, 9 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı gün içinde 5 bisiklet hırsızlığı olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Polis araştırmalar ve kamera incelemeleri sonrasından şüpheliler T.B. ve M.D.'nin kilitlerini kırarak çaldıkları bisikletleri panelvana yükleyerek Bursa iline gittiklerini tespit etti. Zanlılar polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslara ait panelvanda 9 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Zanlıların ayrıca Kocaeli'nin Gölcük ve Bursa'nın Orhangazi ilçelerinde de bisiklet hırsızlığı suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Çiftlikköy Polis Merkezi Amirliği'nden sevk edilen zanlılardan biri kendisini çeken basın mensuplarına, "Çek, çek haberlere çıksın. Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Çiftlikköy, Hisarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da bisiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da bisiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika
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