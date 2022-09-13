Yalova'da ciple tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da ciple tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

13.09.2022 23:18
Yalova'da ciple tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, ciple tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, ciple tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu Çiftlikköy ilçesi Laledere mevkisinde, A.Ç. (24) idaresindeki 16 ASM 36 plakalı cip ile N.Y. (26) yönetimindeki tır çarpıştı.

Kazada, sürücü A.Ç. ile yolcu olarak bulunan R.F.A. (79) ve A.F.A. (33) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada kullanılmaz hale gelen cip, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

YORUMLAR
500
İstanbul Rooftop Festival'e Yoğun İlgi İstanbul Rooftop Festival'e Yoğun İlgi Petkimspor kupayla başladı Petkimspor kupayla başladı
Kaynak: AA

Çiftlikköy, İstanbul, Yalova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da ciple tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:25 Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi
22:04 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı
21:28 Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım
20:55 50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı
20:49 Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı
20:40 Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu
19:59 Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü
19:28 Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi
19:21 İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur
19:16 Rize'de korkunç olay! İlişkileri olduğunu iddia ettiği eşi ile kuzenini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 23:18:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da ciple tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement