Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada, sürücü A.Ç. ile yolcu olarak bulunan R.F.A. (79) ve A.F.A. (33) araçta sıkıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yalova'da ciple tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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