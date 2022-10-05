Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

05.10.2022 15:56
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 araçta arama yaptı.

Araçlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan B.K, K.G. ve F.M.Z, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliye sevk edildi.

Diğer 5 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak"tan işlem yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çiftlikköy, Hisarcık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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