Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

20.08.2022 12:46
Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki 4 evde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınan evde yaptıkları incelemede, zanlıların kilitli olmayan ikamet kapılarını plastik aparat kullanarak açtığını belirledi.

Diğer 3 evden de aynı yöntemle hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 6 mahalledeki çevre araştırması ve 28 güvenlik kamerasından elde ettikleri görüntülerden şüphelilerin M.K, H.K. ve M.K. adlı kadınlar olduğunu tespit etti.

Zanlıların Kocaeli ve İstanbul'dan geldiklerini belirleyen ekipler, şüphelileri dönüşte feribota binmek üzereyken yakaladı.

Bu kişilerin üst aramasında çalıntı altın, kaplama kol saati, çeşitli ziynet eşyaları ve paralar ile kilitli olmayan kapıları açmakta kullandıkları plastik aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çiftlikköy, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı - Son Dakika
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