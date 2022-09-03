Kedilerin kahramanı

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Selçuk Koşar (41), 1 haftada 4 kedi kurtardı. Son olarak aracın sigorta kutusunun arkasına girerek sıkışan ve Koşar'ın 45 dakikada kurtardığı yavru kediye, esnaf sahip çıktı.

Çiftlikköy İtfaiye Müdürlüğü'nde 1 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Selçuk Koşar, ilçede hayvan sevgisi ve zor durumda kalan hayvanların yardımına koşmasıyla tanınıyor. Daha önce girdiği okulda çıkışı bulamayınca mahsur kalan tilkiyi yakalayarak doğaya salan Koşar, özellikle girdiği yerlerde mahsur kalan kedilerin yardımına koşuyor. 'Kedi kurtarıcısı' olarak anılan Koşar, geçen günlerde yağmurda aracın davlumbazına sığınan sonra da motor kısmına kaçan kediyi kurtardı.

?1 haftada 4 kedi kurtaran Selçuk Koşar, son olarak aracın sigorta kutusunun arkasına girip, sıkışan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Yoldan geçerken aracın etrafında toplananları görerek yanlarına giden itfaiye eri, büyük titizlikle aracın sigorta kutusu ile birçok aksamını söktü. Yavru kedi, 45 dakika süren mücadelenin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.Çocukluğundan beri evinde kedi baktığını söyleyen Selçuk Koşar, "Bu hafta 4 kediyi girdikleri araçlardan kurtardım" dedi.

Selçuk Koşar'ın severek sakinleştirdiği yavru kediye, esnaf sahip çıktı.