Kedilerin kahramanı - Son Dakika
Üye Girişi

Kedilerin kahramanı

03.09.2022 11:42
Kedilerin kahramanı

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Selçuk Koşar (41), 1 haftada 4 kedi kurtardı.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Selçuk Koşar (41), 1 haftada 4 kedi kurtardı. Son olarak aracın sigorta kutusunun arkasına girerek sıkışan ve Koşar'ın 45 dakikada kurtardığı yavru kediye, esnaf sahip çıktı.

Çiftlikköy İtfaiye Müdürlüğü'nde 1 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Selçuk Koşar, ilçede hayvan sevgisi ve zor durumda kalan hayvanların yardımına koşmasıyla tanınıyor. Daha önce girdiği okulda çıkışı bulamayınca mahsur kalan tilkiyi yakalayarak doğaya salan Koşar, özellikle girdiği yerlerde mahsur kalan kedilerin yardımına koşuyor. 'Kedi kurtarıcısı' olarak anılan Koşar, geçen günlerde yağmurda aracın davlumbazına sığınan sonra da motor kısmına kaçan kediyi kurtardı.

?1 haftada 4 kedi kurtaran Selçuk Koşar, son olarak aracın sigorta kutusunun arkasına girip, sıkışan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Yoldan geçerken aracın etrafında toplananları görerek yanlarına giden itfaiye eri, büyük titizlikle aracın sigorta kutusu ile birçok aksamını söktü. Yavru kedi, 45 dakika süren mücadelenin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.Çocukluğundan beri evinde kedi baktığını söyleyen Selçuk Koşar, "Bu hafta 4 kediyi girdikleri araçlardan kurtardım" dedi.

Selçuk Koşar'ın severek sakinleştirdiği yavru kediye, esnaf sahip çıktı.


YORUMLAR
500
Hatay'da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı Hatay'da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı Kuyuya düşen yavru kediyi kurtarıp, kalp masajıyla hayata döndürdü Kuyuya düşen yavru kediyi kurtarıp, kalp masajıyla hayata döndürdü
Kaynak: DHA

Çiftlikköy, İtfaiye, Selçuk, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedilerin kahramanı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:17 Yaylada otlayan sürüye ayı saldırdı! Çobanın ilginç tepkisi sosyal medyada gündem oldu
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:43:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kedilerin kahramanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement