Yalova'da oto çekici alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Yalova'da oto çekici alevlere teslim oldu

30.08.2022 23:29
Yalova'da oto çekici alevlere teslim oldu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde park halindeki oto çekici aracında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde park halindeki oto çekici aracında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu yan yolunda park halinde bulunan oto çekicide henüz nedeni bilinmeye bir şekilde yangın çıktı. Yangına Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili polisin tahkikatı sürüyor. - YALOVA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da oto çekici alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da oto çekici alevlere teslim oldu - Son Dakika
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