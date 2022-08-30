Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu yan yolunda park halinde bulunan oto çekicide henüz nedeni bilinmeye bir şekilde yangın çıktı. Yangına Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da oto çekici alevlere teslim oldu - Son Dakika

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