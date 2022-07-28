Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy ile Çukurköy arasında seyreden saman yüklü kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede tüm araca yayılan yangına Çiftlikköy Belediyesi ve Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çevredeki yeşil alana da yayılan yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu - Son Dakika

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