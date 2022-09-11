Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

11.09.2022 20:18
Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Poyraz Caddesi'nde, Mehmet Bilir idaresindeki 34 DBD 054 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 YVN 92 plakalı ticari araç ve 34 ATY 006 plakalı cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Mehmet Bilir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü ve yolcuların ise kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yalova'da Pankart Krizi Sürüyor Yalova'da Pankart Krizi Sürüyor Yalova gündem: Binali Yıldırım, Yalova'da temaslarda bulundu Yalova gündem: Binali Yıldırım, Yalova'da temaslarda bulundu
Kaynak: AA

Mehmet Bilir, Çınarcık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:52 Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçilerine saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
19:40 Emirhan İlkhan'dan, Inter maçında yaptığı hata ile ilgili açıklama: Üzgünüm
19:18 Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı
19:11 MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor
18:59 50 yaşındaki adam, "Dış güçler cep telefonumu kapattı" diye evde yangın çıkarıp kendisini odaya kilitledi
18:51 Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:28 MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti
18:09 Manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün aldığı hediyeyi görünce şaşkına döndü: Onu çöpe at
18:02 Böbrek bekleyen MasterChef yarışmacısı Hamza'dan, herkesi üzen bir haber geldi
16:29 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 20:18:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement