Alınan bilgiye göre, Kocadere Yalı mevkiinde eşiyle gezintiye çıkan 34 yaşındaki S.P. dengesini kaybederek deniz kenarındaki kayalıklara düştü. Ayağı kırılan kadını kurtarmak için bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kocadere, Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da kayalıklara düşerek ayağı kırılan kadın kurtarıldı - Son Dakika

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