Yalova'da kayalıklara düşerek ayağı kırılan kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da kayalıklara düşerek ayağı kırılan kadın kurtarıldı

10.08.2022 18:10
Yalova'da kayalıklara düşerek ayağı kırılan kadın kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşerek ayağı kırılan kadın, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşerek ayağı kırılan kadın, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocadere Yalı mevkiinde eşiyle gezintiye çıkan 34 yaşındaki S.P. dengesini kaybederek deniz kenarındaki kayalıklara düştü. Ayağı kırılan kadını kurtarmak için bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi.

Karadan yolu bulunmayan kayalık bölgeye deniz polisi botu ile ulaşıldı. Yaralı kadın buradan alınarak Kocadere İskelesi'ne çıkarıldı. 112 ekiplerine teslim edilen yaralı ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Kocadere, Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da kayalıklara düşerek ayağı kırılan kadın kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da kayalıklara düşerek ayağı kırılan kadın kurtarıldı - Son Dakika
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