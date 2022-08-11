Alınan bilgiye göre, Yalova- Armutlu kara yolu Yalova istikametinde ilerleyen 34 TM 2851 plakalı otomobil Çınarcık ilçe merkezi sapağına dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen 77 EA 575 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan Nafiye Şifa Şimşek, Nurgül Şimşek ve Sümeyye Şimşek olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

Çınarcık, Armutlu, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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