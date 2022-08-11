Yalova'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Yalova'da trafik kazası: 3 yaralı

11.08.2022 22:01
Yalova'da trafik kazası: 3 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova- Armutlu kara yolu Yalova istikametinde ilerleyen 34 TM 2851 plakalı otomobil Çınarcık ilçe merkezi sapağına dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen 77 EA 575 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan Nafiye Şifa Şimşek, Nurgül Şimşek ve Sümeyye Şimşek olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Çınarcık, Armutlu, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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