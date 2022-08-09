Yalova'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yalova'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

09.08.2022 16:50
Yalova'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi Manolya Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Ali Kaya'dan 2 gündür haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma evin kapasını çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren ekipler yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Ali Kaya'nın cesedi ardından Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Jandarmanı olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Çınarcık, Esenköy, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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