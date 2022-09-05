Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan A.E.O.'ye ait 50 güvercin, 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 00.30'da çalındı. Konuyla ilgili, Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma suç araştırma timi ( JASAT ) görevlendirildi. Olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren 3 hırsızlık zanlısı çaldıkları güvercinlerle yakalandı.

Kaynak: İHA

Hürriyet, Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da 50 bin lira değerindeki güvercinleri çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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