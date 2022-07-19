Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor - Son Dakika
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Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor

19.07.2022 16:31
Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor

19 Temmuz'da düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılının kutlandığı Yalova'da ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

19 Temmuz'da düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılının kutlandığı Yalova'da ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

Yalova Valisi Muammer Erol öncülüğünde şehir protokolünün hazır bulunduğu törende Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yalova'nın düşman işgalinden kurtulması ile ilgili yayınladığı mesaj okundu.

Yalova'nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr. Adnan Sofuoğlu "Milli Mücadele ve Yalova" konulu konferans verdi.

Milli Mücadelenin önemli konuların çözümüne odaklanmış bir hareket olduğuna değinen Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, "Osmanlı Devleti 1600'lü yıllarda toprak kayıplarıyla karşı karşıya kaldı ve devamlı suretle toprak kaybetti. Kayıpları durdurmak için askeri reformlar içerisinde bulundu Osmanlı Devleti 1820'lerde ise ülke içi ayaklanmalar neticesinde toprak kayıpları yaşandı. Balkan Savaşlarına geldiğimizde ülkemizin yeterli donanması bulunmaması sebebiyle Ege Denizinde bulunan adalarımızı düşman kuvvetleri işgal etti. Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak I. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan Osmanlı Devletinde mütarekenin uygulanmaya konmasından sonra İtilaf Devletlerinden destek gören Rum ve Ermeni örgütlerinin desteğinde oluşan Rum ve Ermeni terör grupları Kocaeli Yarımadası ile Yalova ve Bursa çevresinde tedhiş hareketlerinde bulunmuşlardır. Yalova tarihin her döneminde coğrafi konumu nedeniyle önem arz etmekteydi." dedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Demokrasi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor - Son Dakika

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