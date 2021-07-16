Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Erol, mesajında, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Birinci Cihan Harbi ve peşinden Balkan Harbi'nin ardından Yalova'nın, yerli Ermeni ve Rum komşularıyla birlikte işgalci Yunanlılar tarafından ağır bir zulme ve yıkıma uğratıldığını hatırlatan Erol, şunları kaydetti:

"İşgal sırasında binlerce masum insan katledilmiş, malları yağmalanmış ve göç etmek zorunda kalmıştır. Bu işgal ve zulümler sırasında Türk Milleti birçok bağımsız müfrezeler kurarak direnişe geçmiş, verilen yoğun mücadeleler sonunda milli güçlerin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki milli ordunun zaferiyle, 15 Eylül 1920'de başlayan esaret 19 Temmuz 1921'de sona ermiştir. Yüzbaşı İsmail Kemal, Yüzbaşı Kazım, Öğretmen Yusuf Ziya Bey, Milis Teğmen Rasim Koçal ve Akköylü İbo'nun yanı sıra Yunanlıların Yalova'yı işgali sırasında Dumantepe mevkiinde mevzilenerek Ocak 1921 tarihinde şehit düşünceye kadar kahramanca çarpışan ve kabri Burhaniye köyünde bulunan Burhaniye Müfrezesi Komutanı Şehit Üsteğmen Abdulkadir Efendi gibi kahramanlar Yalova'nın kurtuluşunda örnek mücadeleler vermişler."

Türk Milletinin hiçbir zaman esarete boyun eğmediğine dikkati çeken Erol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde "Ya İstiklal ya ölüm!" parolasıyla İstiklal Mücadelesini kazandığı zaferlerle tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Erol, "Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Yalovalı hemşerilerimin 19 Temmuz Yalova'nın Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.