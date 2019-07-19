Yalova
'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
Törene, Yalova Valisi Muammer Erol
, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Garnizon Komutan vekili Deniz Piyade
Albay Selçuk Tunca
, TCG Fatih
Fırkateyni Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma
Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı
'ndaki Atatürk anıtına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
tarafından çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın mesajı okundu.
Belediye Başkanı Salman, törende yaptığı konuşmada, 19 Temmuz 1921 tarihinin kent için milat olduğunu söyledi.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Batı Cephesi 1. İnönü, 2. İnönü Savaşlarından yenik çıkan Yunanlıların Güney Marmara
'ya, Yalova'ya doğru geldiklerini ifade eden Salman şöyle devam etti:
"Yunan ordusu buradaki Ermeni ve Rumları kışkırtarak çete savaşlarıyla burada yer alan Yalovalıları bir anlamda katlediyorlar, baskı ve dayatmaların sonucunda. Osmanlı arşivinde 9 bin 143, İngiliz kaynaklarına göre, 5-6 bin Yalovalıyı şehit veriyoruz. 23 Şubat 1921'de başlayan bu mezalim çok şükür ki 19 Temmuz 1921'de Bağımsız Yalova Bölüğü unsurlarının Yalova'ya girmesiyle bu zulme son veriyoruz."
Salman'ın konuşmasının ardından Yalova Belediyesi
kardeş şehri olan Güney Kore
'nin Suwon
kenti Belediye Başkan Yardımcısı CHO Chung-Sik bir konuşma yaptı.
Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Yalova açıklarına demirleyen TCG Fatih Fırkateyni, öğleden sonra vatandaşların ziyaretine açılacak.
Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.