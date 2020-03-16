Yalova'nın endemik bitkileri "koleksiyon bahçesi"nde koruma altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'nın endemik bitkileri 'koleksiyon bahçesi'nde koruma altında - Son Dakika

Yalova'nın endemik bitkileri "koleksiyon bahçesi"nde koruma altında

7 saat önce

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında doğadan toplanan 7 endemik bitki türü "koleksiyon bahçesi"nde koruma altına alındı.

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında doğadan toplanan 7 endemik bitki türü "koleksiyon bahçesi"nde koruma altına alındı.

"Yalova İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Envanter ve İzleme Projesi"nin protokolünün imzalanmasının ardından "uludüğme (centaurea olympica), hevajo (onosma armena), akbaşlı çalba (phlomis russeliana), ipek sığırkuyruğu (verbascum bombyciferum), öküz çıngırağı (campanula grandis), kulindor (centaurea hermanni) ve adrasan düğmesi (rhaponticoides wagenitziana)" bitkileri toplandı.

YAÜ Yalova Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Uygulama ve Araştırma Laboratuvarının serasında tohumlarından elde edilerek DKMP Çınarcık Şube Şefliği arazisinde oluşturulan koleksiyon bahçesine dikilen fidelerin yaygınlaştırılarak çalışmaların üretime dönüştürülmesi hedefleniyor.

Projenin yürütücüsü Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Dr. Öğr. Üyesi Gül Yücel, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 yıl önce başlatılan bilimsel araştırma projesi kapsamında endemik bitki türlerinin belirlendiğini söyledi.

Temel amaçlarının, tohumun çimlenmesini artırarak fide üretimini desteklemek olduğunu belirten Yücel, "Bu nedenle birtakım özel koşullar oluşturmaya çalıştık. Laboratuvarımızdaki iklim dolabımızda tohumları özel koşullar ve titiz bir çalışmayla tamamen steril ortamda çimlendirmeye çalıştık." dedi.

Yücel, laboratuvarda yetiştirdikleri tohumlardan, seradaki işlemin ardından endemik fidelere ulaştıklarını aktardı.

Yalova florasını korumak için yürütülen çalışmaların önemine değinen Yücel, şöyle devam etti:

"Özellikle bu endemik bitkilerin değeri çok yüksek. Bunların kaybolmasını engellemek, kontrol altına almak istiyoruz. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda da tohumların araziden değil, ürettiğimiz fidelerden sağlanmasını amaçladık. Bir başka amacımız ise bunların içinden süs bitkisi olabilecek bitkileri de seçip sektöre kazandırmak. Umuyorum yaptığımız çalışma, endemik bitkilerle diğer çalışmalara da katkılar sunar."

"Önümüzdeki yıllarda bitkilerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağız"

Dr. Gül Yücel, belirledikleri endemik türleri doğada kaybolmak üzereyken bulup getirdiklerini anlattı.

Bu endemik türler arasında ilginç özellikleri olanların bulunduğunu vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"İklim olarak soğuk yerde bulunan ve yabani olan bitkiler bunlar. Çok kesin bir şey söyleyemiyoruz. Okuduklarımız ve duyduklarımızdan yola çıkarak söylüyoruz. Örneğin sığırkuyruğu dediğimiz bir bitki var. Sığırkuyruğunun havayı temizlediği ile ilgili birtakım bilgiler geliyor. Yine centaurea hermanni dediğimiz bitkinin çiçek özelliği çok fazla. Güzel ve estetik değeri olan bitkilerden biri de bu. Biz de yeni yeni keşfediyoruz bunları ama önümüzdeki yıllarda bitkilerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağız."

DKMP Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan da söz konusu 7 türün koruma altına alınmaması durumunda yok olabileceğini belirtti.

Koruma altındaki fidelerden elde edilen tohumların da yeniden fidelere dönüşeceğini dile getiren Alğan, "Bu yolla, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu endemik fidelerimizin tekrar doğal ortamında çoğalmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Yalova'nın endemik bitkileri koleksiyon bahçesi nde koruma altında

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 18:54:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'nın endemik bitkileri "koleksiyon bahçesi"nde koruma altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]