Yalova'nın Esenköy Beldesinde Heyelan
52 dakika önce
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde etkili yağış nedeniyle heyelan yaşandı.
Yalova
'nın Çınarcık
ilçesine bağlı Esenköy
beldesinde etkili yağış nedeniyle heyelan yaşandı. Yaşanan heyelanda nedeni ile tehlike altında olan binalarda oturanlar tahliye edildiler.
Yalova Valiliği'nden alınan bilgiye göre, gece saat 20: 10 sularında Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy Beldesinde yağışlara bağlı olarak heyelan meydana geldi. Kayan toprak nedeniyle birkaç binada hasar meydana gelirken binalarda oturan vatandaşlar ise tahliye edildi. Yalova Valisi Muammer Erol
, "Çınarcık Esenköy de saat 20.10 da toprak kayması. Üzerine toprak kayan binalarda oturanlar tahliye edildi. 112, AFAD
, Belediye, Emniyet ve jandarma gereken çalışmayı gece yaptı. Bugün, tespitte sonra gerekirse riskli yapılarda ilave tedbirler alınacak" dedi. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:19 Kaynak: İHA
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