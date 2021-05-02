Yalova'nın içme suyu ihtiyacını Çağlayan Barajı karşılayacak - Son Dakika

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını Çağlayan Barajı karşılayacak

02.05.2021 11:11
Yalova'nın içme suyu ihtiyacını Çağlayan Barajı karşılayacak, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan Çağlayan Barajı, yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı Yalova'nın sorununu çözecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan Çağlayan Barajı, yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı Yalova'nın sorununu çözecek.

Son yıllarda Türkiye'de artan içme suyu sorununa çözümler üreten DSİ Genel Müdürlüğü, 2014 yılında yaşanan kuraklığın ardından içme suyu sıkıntısını sık sık yaşayan kentlerden biri olan Yalova'ya da önemli bir baraj kazandırıyor.

DSİ 13. Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2014 yılında araştırmalarına başladığı ve 28 Nisan 2021'de de ihalesi yapılan Çağlayan Barajı, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Şube Müdürü Pelin Yalçın Balcı, AA muhabirine, Gökçe Barajı'nın Yalova'nın tek içme suyu kaynağı olduğu için "can kaynağı" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Balcı, 2014 yılındaki kuraklık sonrası önlemler kapsamında mevcut kaynak dere üzerinde en az 5 yıl olmak şartına bağlı kalınarak 7 yıllık ölçümlerin ve topoğrafik şartların incelenerek yeni baraj yapımına karar verildiğini aktardı.

"Gökçe Barajı bizim için çok kıymetli. Bildiğiniz gibi ara ara su seviyesindeki istenmeyen düşüşlerden dolayı kuraklık yaşıyoruz ve bu da halkı panikletiyor." diyen Balcı, şöyle konuştu:

"2014 yılında da çok ciddi bir sıkıntı yaşanmıştı. Biz de DSİ olarak bu havzada sıkıntıyı giderme noktasında birtakım çalışma ve planlamaya başladık. Gökçe Barajı'mızın ana kaynağı olan Sellimandıra Deresi, akım gözlem istasyonlarına göre yıllık yaklaşık 65 milyon metreküp su regüle eden bir deremiz. Planlama çalışmalarında Gökçe Barajı'ndaki kullanım oranı 36 milyon metreküp olarak görülmüştür. Buna baktığımızda Sellimandıra Deresi'nin yüzde 40'ının boşa aktığı tespit edildi. Bunun üzerine Sellimandıra Deresi'nin barajımıza su dökülen son bölümüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta halk arasında Gökçe 2 olarak bilinen Çağlayan Barajı'mızın yapımına karar verildi."

-"2065 yılına kadar Yalova'da içme suyu sıkıntısı düşünülmemektedir"

Yaklaşık 40 milyon liraya mal olması beklenen Çağlayan Barajı'nın yapımıyla, kentin içme suyu sıkıntısının 2065 yılına kadar ortadan kalkacağına dikkati çeken Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"Barajımızın ihalesi gerçekleşti. Yaklaşık 2-3 yıl içerisinde de barajımızı hizmete almayı planlıyoruz. Aslında Yalova su yönünden zengin bir il fakat sular iyi kontrol ve düzenle sağlanmadığı için çok boşa akan suyumuz var. Yapılan planlamalarımızda ayrıca Altınova'da Kınalı Barajı'mız, Kurtköy regülasyon planlama çalışmalarımız da var. Bunun dışında Armutlu tarafında da içme suyu kaynaklarımız var. Bizim en son noktada kullanabileceğimiz yer altı kuyularımız var ve bu kuyular da olası ani bir durumda sisteme verilmek üzere hazırda bekletiliyor. Toplamda düşündüğümüz zaman 2065 yılına kadar Yalova'da içme suyu sıkıntısı düşünülmemektedir. Olası tüm aksilikler olduğu zaman bile Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan Yalova'ya su nakil edilebilecek bir hat bulunmaktadır. Şu anda Gökçe Barajımızda mevcut su potansiyelimiz 36 milyon metreküp. Sellimandıra Deresi toplamı 65 milyon metreküp var. Hesapladığımız zaman yaklaşık 29 milyon metreküp kadar suyu da yeni yapılacak Çağlayan Barajı'mızda depolayacağız. Olası su düşmesinde takviye olarak Çağlayan'dan Gökçe Barajı'na aktarım yapılacak."

Gökçe Barajında su seviyesi yüzde 97 olarak ölçüldü

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu ise Gökçe Barajı'nın su seviyesinin yüzde 97 olarak ölçüldüğünü aktardı.

Barajdaki seviyeye baktıklarını 2021 yılı yaz aylarında kentin su sıkıntısı yaşamasını beklemediklerine vurgu yapan Karaalioğlu, şunları kaydetti:

"Ancak suyu yine de idareli kullanmamız gerekiyor. Çünkü geçen yıl yaz aylarında kente gelen nüfus hala burada ve su sarfiyatımız aynen devam ediyor. Yağmur ve kar yağışı ile şu anki su seviyemiz iyi. Bizim amacımız ikinci barajın planlanmaya alınmasıydı ve bu da DSİ tarafından planlanmaya alınmıştır. Su sorununu büyük ölçüde çözecektir. Mart, nisan ve şubat aylarında yağan kar ve yağmur yağışlarından dolayı baraj seviyesi yükseliyor ve baraj kapakları açılınca da suyumuz denize akıyordu. İkinci barajın yapılmasıyla artık bu sular dereye veya denize dökülmeyerek depolanacaktır. Onun için de ileride suda sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'nın içme suyu ihtiyacını Çağlayan Barajı karşılayacak - Son Dakika


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