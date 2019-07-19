Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü
2 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:33 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yalova
'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Muammer Erol
ile Belediye Başkanı Vefa Salman
'a tebrik telgrafı gönderdi.
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