Son Dakika Haberleri: Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü
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Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Muammer Erol ile Belediye Başkanı Vefa Salman'a tebrik telgrafı gönderdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Yalova, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:33 Kaynak: AA
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