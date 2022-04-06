Yalova'nın ormanlarını koruyup yeşillendirerek geleceğe taşıyorlar - Son Dakika

Yalova'nın oksijen deposu ormanlarında görev yapan muhafaza memurları, sorumluluklarındaki bölgelerde denetim, bakım ve koruma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Güney Marmara'da yer alan 847 kilometrekare yüz ölçümüne sahip ilin yüzde 60'ını oluşturan ormanları korumakla görevli ekipler, risklerin arttığı yaz mevsimine hazırlanıyor.

Her türlü hava şartına rağmen denetim, bakım ve koruma çalışmalarını yapan orman muhafaza memurları, yeşili korumak için canla başla mücadele ediyor.

İl genelindeki 19 muhafaza memurundan 5'i, orman örtüsünün fazla olduğu Armutlu Orman İşletme Şefliğinde görev yapıyor.

Şeflik bünyesindeki muhafaza memurlarından Osman Keskin ve Ahmet Şişecioğlu da her sabah şeflikte program yapıldıktan sonra görev bölgelerine gidiyor.

Görevliler, dikim, bakım ve onarım gibi yapılan çalışmalar ile olası kaçak kesimlere yönelik denetimlerde bulunuyor.

Babası gibi ormancı oldu

Osman Keskin, AA muhabirine, 21 yıllık meslek yaşantısının son 6 yılını Armutlu'da geçirdiğini söyledi.

Orman işçisi babasına özenerek muhafaza memurluğunu seçtiğini belirten Keskin, "Memleketimiz Artvin de ormanlarla kaplı. Memleketten gelen bir orman sevdamız vardı. O şekilde başlayarak geldim. Yeşili her zaman sevdik, hep de seveceğiz." dedi.

Keskin, sabah erken kalkıp günün programına göre dikim, çapalama, budama ve kesim sahalarına gittiklerini anlattı.

Kaçak kesim ihtimaline karşı sahaları kontrol ettiklerini bildiren Keskin, "Bunun dışında üretim sahalarında çalışmalarımız oluyor. Burada bir fidana yeniden hayat vermiş oluyoruz. Onu koruyup yeşertebilirsek biz de bir o kadar mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Keskin, alınan nefesin kaynağı olan ormanları korumaya çaba gösterdiği için mutluluk duyduğunu aktardı.

Mesleğin özverili olmayı gerektirdiğini vurgulayan Keskin, şöyle devam etti:

"7/24 görevdeyiz. Bu, bizim orman sevgimizden kaynaklanan çalışma şekli. Bunu mecburiyetten yapmıyoruz, canıgönülden severek yaptığımız bir iş. Bu meslek bizim için tam bir gurur kaynağı. İki çocuğum var ve sürekli onlarla fidan dikiyoruz. Onlar da ormancı olmanın verdiği duyguyu almış vaziyette. Fidan dikerek bir anlamda onlar da ormancılık yapmış oluyor. Çocuklarımın da ormancı olmasını çok isterim. En azından birinin ormancı olması benim için ayrı bir gurur kaynağı olur."

"Yeşil vatan"

Ahmet Şişecioğlu ise 2001'de atandıktan sonra orman muhafaza memurluğuna aşık olduğunu belirtti.

Ormanı "yeşil vatan" olarak gördüklerini anlatan Şişecioğlu, şunları kaydetti:

"Geleceğimizi yeşillendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim mutluluk kaynağımız, yaşama sebebimiz. Kelimelerle tarif edilemez. En çok orman zararlılarıyla mücadele konusunda hassasız. Her türlü zararlılara karşı ormanı korumak ve geliştirmekle mükellefiz. Bunun adına her türlü faaliyeti yürütüyoruz. Burada kesim faaliyetini, kesilen ağaçların damgalı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu bölgeye bakım damgası yapıldı. Bakım damgası demek; kötü olan, ömrünü yitirmiş olan ağaçları diğer ağaçlara zarar vermemesi için ayıklıyoruz yani ormanın verimliliğini artırmak için kötü bireyleri çıkarıyoruz."