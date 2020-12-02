Yalova'nın "tarih ve kültür zengini" Hersek bölgesi turizme kazandırılacak - Son Dakika

Yalova'nın "tarih ve kültür zengini" Hersek bölgesi turizme kazandırılacak

02.12.2020 11:01
Yalova'nın

Yalova'nın Altınova ilçesinde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntı ve eserlerin bulunduğu Hersek bölgesinin, yürütülen projelerle turizmde cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntı ve eserlerin bulunduğu Hersek bölgesinin, yürütülen projelerle turizmde cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Helenapolis Antik Kenti, deniz altında kalan Kibatos Kalesi, Çobankale ve Hersek Ahmetzade Paşa Külliyesi ile tarihin birçok döneminde önemli merkezlerden biri olan bölgede, antik kent, kale, külliye ve diğer eserlerin ortaya çıkarılıp tanıtılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Osman Gazi Köprüsü'nün Yalova'ya bağlandığı alan ve civarındaki "Helenapolis Antik Kenti", "Çobankale Arkeojeofizik Kazı Çalışmaları", "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırmaları" ve "Deniz Feneri" proje çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Proje ve kazı çalışmalarının, 230 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü'nün de yer aldığı bölgeyi önemli bir merkez haline getireceğini vurgulayan Oral, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bunun dışında yine aynı bölgede bulunan ve büyük oranda tahrip olan deniz feneri ile ilgili de hazırlık yaptıklarını söyleyen Oral, şöyle konuştu:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Deniz Feneri Müzesi Projesi sürdürülüyor. Ayrıca Hersek Ahmetzade Paşa Külliyesi var. Camisini restore ettirdik ve devamında külliyenin diğer kısımlarını da yavaş yavaş ayağa kaldıracağız. Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı Projesi hazır. Lagünde yapacağımız kuş müzesi, yine hamamda oluşturacağımız hamam müzesi olacak. Bunun dışında deniz içinde yakın zamanda bulunan antik kent ile denizin 3 metre altındaki Kibatos Kalesi mevcut. Ayrıca biraz daha ileri gittiğimizde Çobankale'nin olduğu tarihi bir dokunun içindeyiz. Çobankale'deki kazı çalışmaları bizim tarafımızdan devam ettiriliyor. Orada da Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde kazı hızlandırılıyor."

"Gelecek nesillere önemli bir değer olarak aktarmış olacağız"

Oral, İstanbul'a çok yakın mesafedeki Hersek bölgesini ilerleyen süreçte tarihi dokusu, plajı ve kuşlarıyla önemli bir değer haline getireceklerini belirtti.

Hükümet, bakanlar ve milletvekillerinin de desteğiyle çalışmaların sürdüğünü aktaran Oral, "İnşallah burası ileriki süreçte herkesin rahatlıkla gelebileceği, hem eğitim alabileceği hem de doğayla iç içe olabileceği bir alan haline geliyor. Hersek Lagünü'müzün olduğu yerde çok güzel bir ormanlık alan var. Yürüyüş yolları, seyir teraslarıyla orayı da halkımızın hizmetine açacağız." dedi.

Oral, orman içindeki Helenapolis Antik Kenti ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının ön çalışmalarının başladığını bildirdi.

Bölgenin dolu dolu bir alan kimliğine bürüneceğini anlatan Oral, "El birliğiyle bu değerleri ülkemize kazandırmış olacağız. İnşallah burayı gelecek nesillere önemli bir değer olarak aktarmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Altınova, Yalova, Bizans, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yalova'nın 'tarih ve kültür zengini' Hersek bölgesi turizme kazandırılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor         
10:55
İBB, toplu taşımada meydana gelebilecek yığılmalar için yeni önlemler aldı: Sefer sayısı artacak, yedek araçlar bekletilecek İBB, toplu taşımada meydana gelebilecek yığılmalar için yeni önlemler aldı: Sefer sayısı artacak, yedek araçlar bekletilecek         
10:47
Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı         
10:43
Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada         
10:15
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 11:38:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'nın "tarih ve kültür zengini" Hersek bölgesi turizme kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei