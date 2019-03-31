Yalova'nın Termal İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Yalova'nın Termal ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Sinan Acar kazandı.
Yalova
'nın Termal
ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hüseyin Sinan Acar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Sinan Acar
bin 253, İYİ Parti
adayı İbrahim Taner
bin 167, CHP
adayı Selcuk Can Uslu
35 oy aldı.
Acar'ın öz geçmişi
1 Ağustos 1970'te Yalova'nın Termal ilçesinde doğan Hüseyin Sinan Acar, ilk, orta ve lise eğitimini Yalova'da tamamladı.
Siyasi hayatına 1984
'te Anavatan Partisi
'nde başlayan Acar, 1994-2001 yıllarında il yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2003 yılında AK Parti üyesi olan Acar, Termal ilçesinde birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı.
Acar, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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