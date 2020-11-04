Yalova'nın termal tesislerinde kış öncesi turist yoğunluğu - Son Dakika

Yalova'nın Termal ilçesindeki turistik tesislerde ilk kez bir kış sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle geçirilecek.

Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Anadolu'nun şifa merkezlerinden olan Yalova Termal Kaplıcaları'ndaki işletmeler, salgın nedeniyle geçen sezon 4 ay hizmet veremedi.

Kontrollü sosyal hayata geçişle gerekli önlemleri alarak haziran ayında kapılarını yeniden tatilcilere açan tesislerde, kış mevsimi öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, tesisin 3 bin 600 dönüm araziye kurulduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tesisin, Kovid-19 sürecinde "Güvenli Turizm Belgesi" alarak hizmete devam ettiğini belirten Gürbüzoğlu, "Genelgelere göre, aylık kontrol ve denetimlerimiz yapılıyor. Bu sayede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz ve misafirlerimizin de uymasını istiyoruz. Otel girişinde mutlaka HES kodu istiyoruz. Bu şekilde hem misafirlerimizi hem de personelimizi koruyoruz. Tedbirlerimizi daha sıkı şekilde devam ettireceğiz." dedi.

"Rus turistlerin buraya ilgisi oldukça artıyor"

Gürbüzoğlu, Rusya ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tesise gelen yabancı turistlere de hizmet verdiklerini anlattı.

İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi büyükşehirlere yakın oldukları için yerli ziyaretçi sayısının fazla olduğunu vurgulayan Gürbüzoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Stresten uzaklaşmak, havuzdaki mineralli sudan yararlanmak isteyen günübirlik misafirlerimiz çok oluyor. Tesisimizdeki mineralli sularımız hem içme kürü hem de fizik tedavi amaçlı kullanılıyor. O yüzden özellikle ekim ayından sonra günübirlik İstanbul üzerinden gelen Rus turistlerin buraya ilgisi oldukça artıyor. Salgın öncesine göre yüzde 10-15'lik bir düşüş var ama tesiste sınırlı sayıda misafir kabul ettiğimiz için düşüş yaşandı. Normalde talep fazla ancak tesisimizdeki hamam, havuz ve saunalarda güvenli turizm kapsamında sınırlı sayıda misafir ağırlıyoruz. O nedenle yoğun talep olduğunda misafirlerimizi içerisinin boşaltılıp dezenfekte edilmesi için çevre turu yapmalarına ikna ediyoruz, ardından içeri alabiliyoruz."

Tesisi kullanmak için İstanbul üzerinden geldiklerini anlatan Rus turistler ise tesisi ve termal suyu çok beğendiklerini ifade etti.