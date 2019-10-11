Yalova'nın termali Zonguldak halkının emrinde

Terma City Türkiye'nin Karadeniz Bölgesini termal sular ile buluşturmak için faaliyete geçti.



80 milyon dolarlık yatırım değeri ile tamamlanan Yalova Terma City tesisleri, Karadeniz Bölge halkının termal sulardan faydalanması, yararlanması ve tanıması için başlatılan; Yalova'daki termal otel bu kapsamda Zonguldak'ta vatandaşlara tanıtım çalışmaları yapacak.



Terma City 180 milyon dolarlık yatırım değeri ile 60 bin metrekare üzerine kurulu ve 2 bin 200 yatak kapasiteli. Sadece 6 bin metrekare üzerine kurulu Spa'sı bulunan tesisin, özel olarak dizayn edilen, 1000 m2'lik başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi, bin kişilik havuz kenarı davet salonu bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde görkemli bir açılış töreni düzenleyen Terma City, ayrıca Yalova'ya gelen vatandaşlara bölgeyi de tanıtarak bölge ekonomisine de katkıda bulunacak.



Termal sularının insan sağlığına faydalarını üst seviyede halka sunan Terma City, sağlık turizminin yükselen yıldızı olan Türkiye'de 'termal turizm' alanında en büyük yatırımların başında geliyor.



Türkiye termal kaynakları bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada yer alıyor. Avrupa'dan ve dünyanın her köşesinden gelen misafirleri ağırlayan Terma City, bu kez bu hizmetten tüm Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz'de ki vatandaşları da bilgilendirmeyi hedefledi. Uzmanlar tarafından dünyanın en kaliteli termal suları arasında olduğu belirtilen Terma City, kaynakları eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa fayda sağladığı belirtiliyor.



840 oda, 2 bin 200 yatak kapasitesi var



Öte yandan 840 odası bulunan oteldeki yatak kapasitesi ise 2 bin 200 olarak açıklandı. 20 adet özel kral dairesi, 1 adet başkanlık süiti bulunan otelin çalışan sayısı ise bin 500 olarak açıklandı. Otel aynı anda konaklayan 2 bin 200 misafiri ağırlayabiliyor.



6 bin metrekare sağlık, spa ve kür merkezi ve spor salonu bulunan otelde, bin 500 metrekare açık - kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Ayrıca 300 ve 200 metrekare olmak üzere toplamda üç havuz yer alıyor.



Termal suyun faydaları



Solunum sistemi hastalıkları başta olmak üzere astma bronşiyal, kronik bronşit, alerjik üst solunum yolları hastalıkları, pnömokonyozun yanı sıra cilt hastalıklar, egzama, akne, sedef hastalığına faydası olduğu bilinen termal suyu, kas iskelet sistemi hastalıkları, eklem hastalıkları, kireçlenmeler, yumuşak doku romatizmaları, bazı romatizmal hastalıklar, yaralanmalar sonrası oluşan hasarların tedavisi olarak kullanılıyor.



Kalp yetmezliği, dolaşım bozukluğu, hipertansiyon, arter hastalıklarının yanı sıra mide bağırsak hastalıkları, mide hastalıkları, şeker hastalığı (diyabet), şişmanlık (obezite), gut, karaciğer yetmezliği tedavisi, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, kronik sistit, kronik böbrek taşları, fonksiyonel yetmezlik ile kadın doğum hastalıkları, Genital organın kronik hastalıkları, kısırlık, ameliyat sonrası hastalıklar, ağrılı ve zor adet görme, genital akıntı tedavisinde de termal suyun faydalarından yararlanılıyor. - ZONGULDAK