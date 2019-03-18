Yalova'nın Turizm Rotalarının Belirlenmesi Projesi" Onaylandı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, "Yalova'nın Turizm Rotalarının Belirlenmesi Projesi"nin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından onaylandığını bildirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, "Yalova'nın Turizm Rotalarının Belirlenmesi Projesi"nin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından onaylandığını bildirdi.



Tali, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye gelen turist sayısını ve ortalama kalış süresini artırarak turizm sezonunun genişletilmesi ve böylece bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesi için MARKA iş birliğiyle "paket tur" çalışması yürütüldüğünü aktardı.



Bu kapsamda, 15 Mart'ta MARKA'nın Kocaeli'deki merkez ofisinde imza töreni ile lansman yapıldığını duyuran Tali, şunları kaydetti:



"Bu projenin amacı, turizm faaliyetlerini kıyı, deniz, turizmin ötesine taşıma, alternatif turizm türlerini geliştirerek turizm faaliyetlerini 12 aya yayma, Yalova'mızı sahip olduğu farklı değerleri ile tanıtmak. Yalova özelindeki turizm destinasyon rotalarımızın belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması. İlimize günübirlik, iki günlük ve üç günlük paket turların hazırlanması amacı ile konusunda uzman bir firma tarafından tanıtım broşürü, katalog hazırlanması ve paket tur materyallerinin ilgili firmalara ve seyahat acentelerinin istifadelerine sunmak ve Yalova'nın turizm gelirlerini artırarak istihdam sağlanmasını ve turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlamaktır."

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Securitas, 2 Bin 500 Güvenlik Elemanı Alacak

Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu

Emeklilere Yatırılacak Bayram İkramiyelerinin Tarihleri Belli Oldu

Son Dakika! Hollanda Polisi, Utrecht Saldırganının Türk Olduğunu Açıkladı