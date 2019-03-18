Son Dakika Haberleri: Yalova'nın Turizm Rotalarının Belirlenmesi Projesi" Onaylandı

Yalova'nın Turizm Rotalarının Belirlenmesi Projesi" Onaylandı

40 dakika önce

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, "Yalova'nın Turizm Rotalarının Belirlenmesi Projesi"nin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından onaylandığını bildirdi.

Yalova'nın Turizm Rotalarının Belirlenmesi Projesi
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, "Yalova'nın Turizm Rotalarının Belirlenmesi Projesi"nin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından onaylandığını bildirdi.

Tali, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye gelen turist sayısını ve ortalama kalış süresini artırarak turizm sezonunun genişletilmesi ve böylece bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesi için MARKA iş birliğiyle "paket tur" çalışması yürütüldüğünü aktardı.

Bu kapsamda, 15 Mart'ta MARKA'nın Kocaeli'deki merkez ofisinde imza töreni ile lansman yapıldığını duyuran Tali, şunları kaydetti:

"Bu projenin amacı, turizm faaliyetlerini kıyı, deniz, turizmin ötesine taşıma, alternatif turizm türlerini geliştirerek turizm faaliyetlerini 12 aya yayma, Yalova'mızı sahip olduğu farklı değerleri ile tanıtmak. Yalova özelindeki turizm destinasyon rotalarımızın belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması. İlimize günübirlik, iki günlük ve üç günlük paket turların hazırlanması amacı ile konusunda uzman bir firma tarafından tanıtım broşürü, katalog hazırlanması ve paket tur materyallerinin ilgili firmalara ve seyahat acentelerinin istifadelerine sunmak ve Yalova'nın turizm gelirlerini artırarak istihdam sağlanmasını ve turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlamaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Securitas, 2 Bin 500 Güvenlik Elemanı Alacak Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu Emeklilere Yatırılacak Bayram İkramiyelerinin Tarihleri Belli Oldu Son Dakika! Hollanda Polisi, Utrecht Saldırganının Türk Olduğunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:32:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'nın Turizm Rotalarının Belirlenmesi Projesi" Onaylandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]