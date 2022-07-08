Yalova ormanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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Yalova ormanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı

08.07.2022 18:48

Yalova ormanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı Yalova İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından 9 temmuz-15 ağustos tarihleri arasında kentteki ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Yalova ormanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı

YALOVA - Yalova İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından 9 temmuz-15 ağustos tarihleri arasında kentteki ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yangın çıkarma tehlikesi bulunan piromani hastalığı bulunan kişiler ise gözetim altına alınacak.

Komisyon Vali Muammer Erol, başkanlığında toplandı. Komisyon orman yangınlarına karşı önlem için bazı kararlar aldı. Komisyon kararınca 9 temmuz - 15 ağustos tarihleri arasında, yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda izinli olanlar hariç ATV, UTV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı-çadırsız kamp yapma yasaklandı.

Yine aynı tarihler arasında bütün piknik ve mesire alanlarında akşam saat 20.30'dan ertesi günün sabah saat 09.00'a kadar mangal, semaver için ateş yakmak kısıtlandı.

Delmece Yaylası Tabiat Parkı sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik- mesire alanlarında ise aynı tarihler arasında saat 20.30'dan ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal yakmak, araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklandı.

Alınan kararlar çerçevesinde Yalova ili mülki sınırları içinde anız yakılması, kırsal alanlarda ot, çöp, tarla artığı, bağ-bahçe budaması artığı yaprak ve dal parçaları ile ve benzeri maddelerin kontrollü yakılması da yasaklandı.

Komisyon ayrıca valiliğe bağlı tüm kamu kuruluşlarının araçlarının yangın esnasında Orman Müdürlüğü koordinesine verilmesini de kararlaştırdı.

Piromani teşhisi konulmuş gözetim altına alınacak

Alınan kararlar çerçevesinde halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak ta bilinen piromani teşhisi konulmuş kişilerin orman yangını açısından 9 Temmuz 2022-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında tedbir amaçlı gözetim altında tutulmasına da karar verildi.

Kolluk kuvvetleri kurallara uyulması açısından sürekli denetimler gerçekleştirecek.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova ormanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

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