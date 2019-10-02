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Yalova otları temizlemek için ateş yaktı, dikenli tellere takılarak takılarak can verdi

33 dakika önce

Halk eğitim eski müdürü tarlasında çıkan yangında öldüOTLARI TEMİZLEMEK İÇİN ATEŞ YAKTI, DİKENLİ TELLERE TAKILARAK TAKILARAK CAN VERDİYalova Halk Eğitim Merkezi eski müdürü Mustafa Güner (69), tarlasındaki otları yakarken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Yalova otları temizlemek için ateş yaktı, dikenli tellere takılarak takılarak can verdi, System.String[]

Halk eğitim eski müdürü tarlasında çıkan yangında öldü

OTLARI TEMİZLEMEK İÇİN ATEŞ YAKTI, DİKENLİ TELLERE TAKILARAK TAKILARAK CAN VERDİ

Yalova Halk Eğitim Merkezi eski müdürü Mustafa Güner (69), tarlasındaki otları yakarken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Yalova Kemerköprü Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kentte bir dönem halk eğitim merkezinde müdürlük yapan Mustafa Güner, tarlasındaki çalı ve otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın da etkisiyle Güner'in çevresini alevler sardı. Kaçmaya çalıştığı sırada ayağı demir tellere dolanan Güner, yaşamını yitirdi. Güner'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Güner, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
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