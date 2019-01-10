Son Dakika Haberleri: Yalova Polisinden Fetö'cü Subaylara Operasyon

Yalova Polisinden Fetö'cü Subaylara Operasyon

46 dakika önce

Yalova merkezli çeşitli vilayetlerde yapılan FETÖ operasyonunda 20 subay gözaltına alındı.

Yalova Polisinden Fetö'cü Subaylara Operasyon, System.String[]
Yalova merkezli çeşitli vilayetlerde yapılan FETÖ operasyonunda 20 subay gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf askere yönelik operasyon yapıldı. Yalova merkezli 16, Adana, Adıyaman, Ankara, Aydin, Çanakkale, Diyarbakir, Edirne, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kars, Muğla, Muş, Tunceli, Van, Zonguldak'ta eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:29 Kaynak: İHA

Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 20:15:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova Polisinden Fetö'cü Subaylara Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]