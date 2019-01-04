Son Dakika Haberleri: Yalova Polisinden 'Şok Uygulama': 6 Gözaltı

Yalova Polisinden 'Şok Uygulama': 6 Gözaltı

1 saat önce

YALOVA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-4 Ocak 2019 tarihleri arasında farklı zaman aralıklarında 'şok uygulamalar' gerçekleştirildi.

Yalova Polisinden 'Şok Uygulama': 6 Gözaltı, System.String[]
YALOVA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-4 Ocak 2019 tarihleri arasında farklı zaman aralıklarında 'şok uygulamalar' gerçekleştirildi. Uygulamalarda 2 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarını işleyen şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik şok uygulamalar gerçekleştirildi. 1- 4 Ocak 2019 tarihleri arasında farklı zamanlarda gerçekleştirilen bazı mahallelerde sokak ve parklarda yapılan şok uygulamalarda çok sayıda şahıs ve araç kontrol edildi. Bu kontrollerde toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şok uygulamalar sonucunda şüpheli şahıslardan 2 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet bu tabancalara ait mermi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat yapıldı.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:46 Kaynak: DHA

Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:28:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova Polisinden 'Şok Uygulama': 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]