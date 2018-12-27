Yalova Polisinden Uyuşturucu Operasyonu
50 dakika önce
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il geneli ve ilçelerde yapılan operasyonlarda 740 gram shunk ele geçirildi.
Yalova
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından il geneli ve ilçelerde yapılan operasyonlarda 740 gram shunk ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan 5 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il geneli ve ilçelerde uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bir istihbarat neticesinde teknik takibe alınan K.T, M.K, A.Ö ve M.C.T isimli şahısların ev ve işyerlerine operasyon yapıldı. Yapılan aramada daralı ağırlığı 740 gram olan skunk ele geçirildi. Ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan K.T. (42) ve M.K. (40) isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ekipler 2. operasyonu ise S.E, Ö.C, Ö.S.K, O.Ç, V.T ve O.A, isimli şahısların ev ve işyerlerine yaptı. Aramalarda Ö.C. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca S.E (27) Ö.C (23) ve V.T (46) tutuklandı. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:07 Kaynak: İHA
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