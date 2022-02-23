Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Yalova'da 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 85 gram esrar, 80 adet ecza grubu hap, 5 gram sentetik kannabinoid ve 5 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüphelinden 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti tarafından Bağlarbaşı Mahallesi'nde 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda detektör köpeği Zeytin ile arama yapıldı. Aramalarda 85 gram esrar, 80 adet sentetik ecza grubu hap, 5 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Operasyonda 1'i yaşı küçük toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan çalışmalarda arama kararı olan bir şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - YALOVA